В Волгограде черные риэлторы получили за сдачу мифических квартир пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-19T11:09:20+03:00

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Свою схему четыре молодых волгоградки считали практически безупречной. И работала она без сучка и задоринки более двух лет. Пока их бизнес не проверили полицейские и не нашли в их дествиях признаки мошенничества, причем в особо крупном размере.

Дамы решили заработать на тех, кто снимает жилье. Они сняли несколько офисных помещений, разместили в интернете несколько десятков объявлений на сайтах о сдаче квартир и комнат. Клиентов было достаточно много. По телефону они говорили потенциальным арендаторам, что являются владельцами квадратных метров. Когда же человек приезжал в офис, то поясняли, что работают риэлторами и посредниками при сделках. За свою работу берут всего ничего – 50 процентов от стоимости первого месяца аренды. Официально составляли договор об информационных услугах. Затем клиент разговаривал с «владельцем» жилья, встречу назначали у конкретного дома без номера квартиры. Но в назначенное время никто не приходил. Обманутые люди шли опять в офис компании. Но им показывали договор, где четко сказано: информационные услуги, а не сдача квартир. А информационные услуги они оказали. И не их проблема, что владелец жилья передумал.

Мошенники рассчитывали, что люди не будут связываться с полицией. Но ошиблись. В МВД поступило несколько заявлений от пострадавших. И следователям удалось доказать, что у молодых дамочек был конкретный преступный умысел: никаких квартир и владельцев оных в природе не было.

Только за этот год они заключили более 300 договоров. За предыдущие месяцы они уничтожили все бумаги. Общая сумма ущерба может быть более пяти миллионов рублей. Точная цифра еще выясняется.