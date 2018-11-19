2018-11-19T11:31:53+03:00
Происшествия

Под Саратовом перевернулся автобус с вахтовиками из Волгограда

Водитель ПАЗа был пьян
Екатерина МАЛИНИНА
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В больницу попали шесть человек.В больницу попали шесть человек.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Авария произошла в половине восьмого утра в городе Ртищево. Как сообщает "КП-Саратов", автобус с вахтовиками из Волгограда ехал по улице Заречной. На одном из подъемов машина стала буксовать. Водитель решил сдать назад, но неудачно. ПАЗ перевернулся на скользкой дороге.

Травмы получили 23-летний мужчина, 40-летний водитель и три женщины. Также пострадала одна из прохожих – 59-летняя жительница Саратова.

Когда сотрудники ГИБДД по Саратовской области приехали на место, то увидели, что шофер – пьяный. В непростой дорожной обстановке он не смог адекватно управлять машиной. На мужчину составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Все пострадавшие находятся в больнице. Всего в автобусе находились 18 сотрудников компании «Сады Придонья».

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