Пьяный водитель на «четырнадцатой» вылетел в кювет под Фролово

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-19T09:45:24+03:00

"Четырнадцатую" и ее водителя сильно помяло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Нетрезвый молодой водитель попал в аварию поздним вечером 18 ноября во Фроловском районе Волгоградской области. В начале двенадцатого ночи 21-летний парень на «четырнадцатой» ехал от московской трассы в сторону города Фролово. По предварительной информации полицейских, водитель летел на приличной скорости и не справился с управлением. «ВАЗ 211140» вылетел на встречку, а затем автомобиль опрокинулся в левый кювет. ДТП произошло на четвертом километре дороги Фролово - Ветютнев - Арчединский лесхоз.

- 21-летний водитель находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.

Машину сильно покорежило, сам водитель остался жив. Но ближайшие дни он проведет на больничной койке.

Всего за сутки 18 ноября в области произошло четыре серьезных аварии, в которых пострадали пять человек.