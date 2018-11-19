500 человек эвакуировали из-за пожара в хирургическом корпусе областной больницы Волгограда

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-19T10:29:04+03:00

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Большой переполох утром 19 ноября произошел на территории Волгоградской областной клинической больницы. Сотрудники стационара заметили дым, который валит от подвала в хирургическом корпусе. Они сразу же сообщили дежурному МЧС. На место выехали спасатели первого отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградкой области. В это же время по всему зданию сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация людей. Осуществить ее было не просто: в "хирургии" половина пациентов – лежачие. В итоге, из здания вывели около 500 человек. Тех, кто не мог двигаться - везли на каталках. Но люди успели только добраться до терапевтического корпуса, и их попросили вернуться в свои палаты.

- Я приехала в областную больницу вместе с отцом, его как раз должны были положить в хирургию. И тут началась эвакуация. Все прошло спокойно и четко - никакой паники. Тех, кто не мог сам ходить, везли на каталках. А через полчаса людей стали завозить обратно, - говорит Мария Тихонова.

Пожарные справились с онем очень быстро. Фото: Мария Тихонова

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, пожарные справились с огнем в считанные минуты. Оказалось, что в подвале загорелись вещи.

Сейчас больница работает в штатном режиме. Пострадавших и погибших нет. Администрации больницы предстоит проанализировать, как прошла эвакуация, и сделать выводы, чтобы в следующий раз устранить все недочеты.