2018-11-19T09:28:29+03:00
Экономика

Волгоградцы чаще платят картой и покупают в интернете

На каждого жителя области в среднем приходится полторы карты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы стали чаще оплачивать покупки со смартфона.Волгоградцы стали чаще оплачивать покупки со смартфона.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Волгоградской области все чаще отказываются от наличных денег в пользу банковских карт. А покупки все чаще делают в интернет-магазинах. На каждого волгоградца в среднем приходится полторы банковских карты, а общее их число - 3,78 миллиона штук. За первое полугодие 2018 года «пластика» в наших кошельках стало на 2,4% больше. А вот покупок и платежей при помощи банковских карт жители области стали делать на 10% больше и таким образом потратили 228 миллиардов за полгода. При этом число транзакций увеличилось на 20%.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном отделении Южного ГУ Банка России, более 30% операций по картам волгоградцев - это оплата товаров и услуг. Показатель выше, чем в других регионах Кавказа и юга России (24,5%).

Кстати, 23 миллиона операций волгоградцы провели через интернет. За год этот показатель вырос почти в полтора раза. За полгода потратили жители региона в сети 26,4 миллиарда рублей, на 42,3% больше, чем годом ранее. Платили и делали переводы при помощи мобильника 7,8 миллиона раз на сумму в 1,3 миллиарда. А средняя сумма «телефонной» транзакции выросла со 126 до 170 рублей.

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