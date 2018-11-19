В Волгограде мошенник «купил» квартиру уже мертвой бабушки

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-19T08:59:47+03:00

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Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере пока возбуждено по факту. Мошенники пытались завладеть трехкомнатной квартирой в Кировском районе, которая им по закону совсем не положена.

«Трешка» в Кировском районе принадлежала старенькой одинокой бабушке. Когда женщина умерла, жилье должно было отойти муниципалитету. Дело в том, что у пенсионерки совсем не осталось родных, а значит, ее имущество достается государству. Но когда администрация стала оформлять документы, то выяснилось, что за две недели перед смертью волгоградка продала жилье. Выглядело это очень подозрительно, поэтому чиновники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сотрудники ведомства опросили соседей и знакомых бабушки, которые за ней ухаживали. Они ничего не слышали от старушки о намерении продать жилье. Экспертиза показала, что и подпись в договоре купли-продажи поддельная. Вероятней всего, мужчина оформил квартиру на себя, когда бабушка уже была мертва.

Уголовное дело расследуют полицейские. Они должны выяснить один ли «покупатель» провернул такую сделку, есть ли у него сообщники.

Сделку «купли-продажи» отменили. Так что «трешка» перейдет в маневренный фонд.