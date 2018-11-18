Волгоградец бросил собаку на даче на цепи умирать от голода

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-18T19:04:30+03:00

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Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта мысль должна быть в голове у всех, кто берет себе животное. Если нет – откажитесь. Но, к сожалению, многие волгоградцы пользуются собаками и кошками как вещью. Еще один трагический пример из Краснооктябрьского района. Там собака чуть не умерла от голода, потому что хозяин бросил ее на цепи.

Скулящее животное заметил владелец одной из дач. Он видел, что у соседа есть цепное животное. Но мужчина уехал, а собаку оставил привязанной. Волгоградец не смог равнодушно пройти мимо страданий сторожевой овчарки. Он забрал ее себе и привязал к балкону, устроил лежанку и пытался покормить. Но жертва человеческой жестокости отказывалась прикасаться к еде.

Собаку Розу устроили в больницу волонтеры. У нее сильное истощение, больные уши, плохая кровь. Ветеринары будут кормить ее насильно, чтобы животное не погибло.

- Собачуля просто чудесная, спокойная, умная, не сделала ни одного резкого движения и все покорно воспринимала, она не разучилась доверять людям, даже после такого. Очень просим помощи на восстановление Розочки! - ищет содействия волгоградцев Елена Рыбко.

Телефон волонтера: 8-902-313-45-97