2018-11-18T16:56:24+03:00
Общество

Елена Исинбаева: Дети – как полноценная тренировка

Чемпионка сравнила воспитание дочки и сыночка с нагрузками спортсменов
Екатерина МАЛИНИНА
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Воспитание и забота о детях требуют немалых усилий. И женщин очень возмущает, когда мужчины заявляют об отдыхе в декрете. Теперь в качестве аргумента мамочки могут приводить мнение двухкратной олимпийской чемпионки, обладательницы 28 мировых рекордов Елены Исинбаевой, которая точно знает, что значит работать на 200 процентов. Волгоградка опубликовала в своем Инстаграме пост и сравнила ежедневный уход за детьми с полноценной тренировкой.

- Воспитание и ежедневный уход за детьми, сравни полноценной тренировке, после которой требуется отдых, хотя бы небольшой. Сауна, бассейн и я как новенькая, - подписала она фотографию из сауны.

Елена заодно спросила совета у «коллег» - кто как «перезаряжается» и получила множество комментариев от своих подписчиц со всех уголков планеты.

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Елена Исинбаева о воспитании детей
6964 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

Вполне возможно, каким-то она и воспользуется при воспитании своих непосед Добрыни и Евы.

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