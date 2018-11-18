«Ротор» сыграл по нолям с сибиряками из «Томи»

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-18T16:47:09+03:00

Несмотря на активную игру, не было ни одного гола. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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После предыдущего поражения на игре в Сочи от «Ротора» ждали красивой и результативной игры. Пожелание болельщиков команда выполнила только наполовину. Матч с "Томью" получился динамичным и достаточно зрелищным, но вот распечатать ворота сибиряков не удалось. Как и им наши. Итог игры – 0:0.

Уже с первых минут игры было много опасных моментов что у волгоградцев, что у соперников. Совсем нефутбольный морозец заставлял команды двигаться еще быстрее. Игроки много фолили, делали много точных и неточных передач. Зрители с удовольствием следили за ходом игры. 18 ноября на матч 23 тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ пришли 10 456 зрителей. Что, конечно, меньше, чем обычно, но даже внушительно по такой погоде. Провести на улице при +5 два часа не каждый осмелится. Но волгоградцы были как никогда активны. Болели так, что гудел весь стадион.

Это помогло «Ротору» сдерживать напор сильного соперника, который под конец играл уже в меньшинстве. Но нашим чуть не хватило мастерства доводить атаки до голевого итога.

Самыми счастливым на матче оказались мальчишки, к которым подошли футболисты – поблагодарить за преданность.

Самыми счастливым на матче были мальчишки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» — «Томь» — 0:0 (0:0)

«Ротор»: Лобанцев, Маляров, Васильев, Карпов (к), Попов, Воробьев (Шарипов, 68), Самсонов, Николаев (Завезён, 80), Коротаев (Мязин, 60), Лобкарёв, Муллин (Абдулавов, 86).

«Томь»: Шафинский, Тихий, Шумских, Зуйков (к), Клещенко, Гвинейский, Казаев, Шалаев, Кухарчук, Фомин (Ставпец, 57), Кузьмичев (Тлупов, 76).

Предупреждения: Маляров, 29; Муллин, 42; Карпов, 52; Самсонов, 57 - Клещенко, 18; Гвинейский, 38, 54; Зуйков, 83.

Удаления: Гвинейский, 54.