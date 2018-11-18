Мороз нипочем: на матч «Ротора» с «Томью» пришли более 10 тысяч волгоградцев

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-18T16:27:02+03:00

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Это настоящая проверка на прочность и горячие сердца для болельщиков «Ротора». 18 ноября на стадионе «Волгоград Арена» проходит матч 23 тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградцы встречаются с «Томью» - лидером турнирной таблицы: сильным и хитрым соперником. На улице к началу матча воздух едва прогрелся до +5 градусов. Но это не смутило 10 456 человек, которые заняли свои места на трибунах, чтобы посмотреть красивую игру.

И на этот раз она действительно получается зрелищной. «Ротор» очень уверенно выглядит на фоне почти непобедимой «Томи». Голевых моментов много, но пока распечатать ворота никому не удалось. Много и «горчишников». Матч динамичный. Может быть, этому способствует и желание футболистов согреться: пешком на поле можно и замерзнуть. Не исключено, что по этой же причине очень активны и зрители. Заполнена четверть стадиона, но шума от болельщиков не меньше, чем на самом посещаемом матче. Волгоградцы активно болеют за своих.

Горячая игра "Ротор"-"Томь".Совсем нефутбольный морозец не отпугнул болельщиков "Ротора". На стадион пришли более 10 тысяч человек. https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3300096/

Но энергия трибун не помогла "Ротору" сделать эту игру победной. Матч завершился нулевой ничьей.

Пресс-конференция. Ротор - Томь. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов..