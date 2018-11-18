В Волгограде фитнес-центр наказали на 30 тысяч рублей за воду с кишечной палочкой
Проверка фитнес-клуба ООО «Волга-Фитнес» началась после жалобы одного из посетителей. Любитель прокачать мышцы написал, что сомневается в качестве воды: после пары стаканчиков в животе происходят не очень приятные процессы. И слова мужчины нашли подтверждения. Сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области взяли на анализ воду из кулера в мужской раздевалке. В ее составе нашли кишечную палочку. А это уже не просто невкусная вода - подобный состав угрожает жизни и здоровью посетителей.
Фитнес-клуб опасный аппарат заменил и перед своими клиентами-мужчинами извинился. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде руководство оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Правда, для клуба скорее ощутимей потеря репутации, чем деньги. Получается, что вместо того, чтобы поправлять свое здоровье, волгоградцы могли его там загубить.