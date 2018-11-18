2018-11-18T13:59:27+03:00
Общество

В Волгограде фитнес-центр наказали на 30 тысяч рублей за воду с кишечной палочкой

Роспотребнадзор проверил содержимое кулера в мужской раздевалке
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проверка фитнес-клуба ООО «Волга-Фитнес» началась после жалобы одного из посетителей. Любитель прокачать мышцы написал, что сомневается в качестве воды: после пары стаканчиков в животе происходят не очень приятные процессы. И слова мужчины нашли подтверждения. Сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области взяли на анализ воду из кулера в мужской раздевалке. В ее составе нашли кишечную палочку. А это уже не просто невкусная вода - подобный состав угрожает жизни и здоровью посетителей.

Фитнес-клуб опасный аппарат заменил и перед своими клиентами-мужчинами извинился. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде руководство оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Правда, для клуба скорее ощутимей потеря репутации, чем деньги. Получается, что вместо того, чтобы поправлять свое здоровье, волгоградцы могли его там загубить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец погубил себя и мать, в третий раз устроив пожар
Под Волгоградом пять сторожевых собак загрызли пьяного рабочего с фермы
В Волгограде девушку сбили на тротуаре
В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу после аварии
18 ноября в центре Волгограда перекроют дорогу
Волгоградцев просят отложить поездки в Грузию на авто
Ремонт училища-долгостроя в Калаче завершат в 2019 году
Погода в Волгограде: легкий минус без снега
В Волгограде разыскивают записи регистраторов и очевидцев ДТП с участием священников
Билеты на матч Ротор – Томь в продаже на «Волгоград Арене»
Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции
На юге Волгограда насмерть сбили пешехода
На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей
К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде
Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде
С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван
В Волгограде назначены два новых главврача
Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт
Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек