2018-11-18T11:44:51+03:00
Происшествия

Волгоградец погубил себя и мать, в третий раз устроив пожар

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП
Екатерина МАЛИНИНА
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Пьяный сын погубили и себя и мать.Пьяный сын погубили и себя и мать.
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Баня в одном из дворов хутора Попова Даниловского района загорелась вечером 17 ноября. Местные жители вызвали пожарных. Адрес, куда отправились расчеты, спасатели уже хорошо знали. Они приезжали сюда до этоо ЧП дважды.

Дело в том, что там живут 84-летняя женщина и ее сын-алкоголик. Он устроил пожар сначала в доме – заснул пьяный с сигаретой. Старушка перебралась на летнюю кухню – благо на тот момент было еще тепло. Но мужчина спалил и ее. Тогда они вынуждены были жить в бане. Но и это «жилье» уничтожило пламя. Пьяница снова стал причиной пожара. Но в нем теперь погибли и он сам и его престарелая несчастная мать.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи СУ СК по Волгоградской области: они ждут результатов анализа пожарной лаборатории МЧС, опрашивают местных жителей. По результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет.

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