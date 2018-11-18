Под Волгоградом пять сторожевых собак загрызли пьяного рабочего с фермы

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-18T13:16:21+03:00

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Жуткое ЧП произошло ночью 18 ноября на одном из участков в городе Краснослободске - он принадлежит местноу фермеру. Трое работников весело отмечали выходной в вагончике, где и жили. Один из них, 42-летний мужчина, решил выйти на улицу – подышать свежим воздухом. Территорию хозяйства охраняли пять собак. Им не понравился пьяный гость. Возможно, мужчина вел себя агрессивно с ними. Сторожевые псы набросились на волгоградца и загрызли его. Крики и лай собак услышал живший неподалеку сосед. Он и вызвал сотрудников полиции. Жертва нападения животных был уже мертв.

На место ЧП выехали сотрудники СУ СК по Среднеахтубинскому району. Сейчас они выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки следователи решат, есть ли основание для возбуждения уголовного дела. О судьбе агрессивных собак пока не известно.