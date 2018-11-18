2018-11-18T10:12:48+03:00
Происшествия

В Волгограде девушку сбили на тротуаре

На нее отбросило машину во время аварии
Екатерина МАЛИНИНА
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Авария произошла утром в воскресенье в Дзержинском районе. Около 7-40 волгоградец на «Дэу Нексии» ехал по проспекту Жукова в сторону Джаныбековской. Он поворачивал на Качинцев и не уступил дорогу «семерке» под управлением пенсионера. После столкновения русскую машину отбросило на тротуар. В это время там шла 20-летняя девушка. Она получила травмы, как и водитель ВАЗ 2107. Их обоих отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Еще одна аварии из-за неуступчивости водителя произошла в Волжском в субботу. Там 19-летней девушка на «Ниссан Альмера» решила проехать первой на перекрестке с улице Дружбы. В итоге врезалась в ВАЗ 2114 под управлением 21-летнего молодого человека. Русское авто отбросило на «Мерседес Бенц». В больницу попали водители «Ниссана» и ВАЗа. Стаж вождения у виновницы двойного ДТП совсем небольшой.

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