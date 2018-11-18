В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу после аварии

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-18T09:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье в центре города. 32-летний таксист с двумя пассажирками направлялся по адресу двух девушек. Но успел проехать всего пару километров по заказу. На пересечении проспекта Ленина с улицей Комсомольская в него на высокой скорости влетел «Хендай IX35», который ехал со стороны Комсомольского моста. Водитель кроссовера даже не остановился, а как только смог заново завести авто, скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

В такси пострадали две пассажирки 20 и 26 лет. Их с травмами доставили в больницу, где им предстоит провести пару дней на больничной койке.

А владельцу иномарки предстоит ответить и за аварию и за оставление места ДТП,

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, за сутки произошло 6 аварий, в которых пострадали девять человек.