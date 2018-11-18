2018-11-18T09:39:30+03:00
Происшествия

В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу после аварии

В их машину въехал кроссовер
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водитель кроссовера скрылся с места аварии. Фото: Тат ГаспарянВодитель кроссовера скрылся с места аварии. Фото: Тат Гаспарян
Изменить размер текста:

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье в центре города. 32-летний таксист с двумя пассажирками направлялся по адресу двух девушек. Но успел проехать всего пару километров по заказу. На пересечении проспекта Ленина с улицей Комсомольская в него на высокой скорости влетел «Хендай IX35», который ехал со стороны Комсомольского моста. Водитель кроссовера даже не остановился, а как только смог заново завести авто, скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

В такси пострадали две пассажирки 20 и 26 лет. Их с травмами доставили в больницу, где им предстоит провести пару дней на больничной койке.

А владельцу иномарки предстоит ответить и за аварию и за оставление места ДТП,

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, за сутки произошло 6 аварий, в которых пострадали девять человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18 ноября в центре Волгограда перекроют дорогу
Волгоградцев просят отложить поездки в Грузию на авто
Ремонт училища-долгостроя в Калаче завершат в 2019 году
Погода в Волгограде: легкий минус без снега
В Волгограде разыскивают записи регистраторов и очевидцев ДТП с участием священников
Билеты на матч Ротор – Томь в продаже на «Волгоград Арене»
Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции
На юге Волгограда насмерть сбили пешехода
На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей
К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде
Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде
С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван
В Волгограде назначены два новых главврача
Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт
Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек