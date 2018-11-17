2018-11-17T17:19:47+03:00
Общество

Волгоградцев просят отложить поездки в Грузию на авто

Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дорога на Грузию закрыта.Дорога на Грузию закрыта.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Отдых в Грузии в последнее время становится все более популярным у жителей Волгограда и области. Чаще всего едут туда семьей или компанией на машинах. Пользуется спросом это направление и летом, и зимой, и в ноябре. Однако в ближайшие дни волгоградцев просят отложить поездки на авто в направлении Грузии. «Военно-Грузинская дорога с 15 ноября закрыта для всех видов автотранспорта», - предупреждает главное управление МЧС по Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, из-за плохой погоды в Грузии обеспечить безопасный проезд автомобилей невозможно. Поэтому по рекомендации грузинской полиции запрещено движение автомобилей на участке Владикавказ - Ларс и в направлении к границе России. Действовать запрет будет до особого распоряжения, пока погода не улучшится. На 17 ноября 2018 ситуация далека от стабильной.

Если произошло ЧП или случился пожар - звоните «101» с мобильного и «01» - со стационарного телефона.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания - 8 (8672) 25-84-32.

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