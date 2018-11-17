2018-11-17T17:05:52+03:00
Общество

Ремонт училища-долгостроя в Калаче завершат в 2019 году

А новый спортзал в Пятиморске откроется уже в ноябре
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новый корпус училища должны открыть в 2019 году. Фото: АВОНовый корпус училища должны открыть в 2019 году. Фото: АВО
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В канун 76-летия начала контрнаступления под Сталинградом волгоградский губернатор Андрей Бочаров отправился в Калач-на-Дону. Первым делом вместе с ветеранами почтил память тех, кто сражался на этой земле. А затем посмотрел, как идут работы в профучилище-долгострое и новом спортзале в Пятиморске, открытия которого тоже ждали несколько поколений.

Корпус профессионального училища как раз напротив стелы «Город воинской славы». В Калаче он еще с прошлого века притча во языцех. Учиться в нем должны были еще в прошлом веке. Но в 1998 году уже почти завершенную стройку заморозили. Двадцать лет здание стояло бельмом на глазу и разрушалось, пока в Калач-на-Дону не пришел праздник. Корпус училища все же решили довести до ума перед 75-летием начала контрнаступления. Как сообщили в обладминистрации, 17 ноября губернатор распорядился, чтобы уже к сентябрю 2019 года здание приняло первых учащихся. Подрядчикам еще предстоит заменить коммуникации, завершить внутреннюю отделку и благоустройство участка. В новом корпусе училища разместят учебные классы, музей и центр патриотического воспитания.

А вот спортзал в Ильевской школе Пятиморска, фундамент под который заложили еще в 80-е годы прошлого века, откроют для детей уже с понедельника.

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