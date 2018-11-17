Погода в Волгограде: легкий минус без снега

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-17T14:25:34+03:00

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В Волгограде после резкого похолодания с пронизывающим насквозь ветром, осень все же сменила гнев на милость и пока передумала превращаться в зиму. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня в областном центре сохранится довольно ровная погода - легкий минус ночью, днем около нуля и легкий плюс. В воскресенье, 18 ноября, ночью температура опустится до -4…-6ºС, днем периодически будет выглядывать солнышко, а воздух прогреется до +1...+3°С. Ветер будет довольно сильным – до 13м/с. А вот снега пока не будет. Такую же погоду в Волгограде прогнозируют 19 и 20 ноября.

В Волгоградской области разброс температур будет побольше - ночью до -8ºС, местами до -13ºС, а днем в районе -1...+4ºС. В ночь на воскресенье местами пройдет первый снег, дороги будет заметать метель. В понедельник, 19 ноября, осадков не ожидается. А вот днем 20 ноября снег уже покроет несколько районов области.