2018-11-17T14:25:34+03:00
Общество

Погода в Волгограде: легкий минус без снега

В ближайшие дни синоптики перемены погоды не ожидают
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Осень пока не спешит покидать Волгоград.Осень пока не спешит покидать Волгоград.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Волгограде после резкого похолодания с пронизывающим насквозь ветром, осень все же сменила гнев на милость и пока передумала превращаться в зиму. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня в областном центре сохранится довольно ровная погода - легкий минус ночью, днем около нуля и легкий плюс. В воскресенье, 18 ноября, ночью температура опустится до -4…-6ºС, днем периодически будет выглядывать солнышко, а воздух прогреется до +1...+3°С. Ветер будет довольно сильным – до 13м/с. А вот снега пока не будет. Такую же погоду в Волгограде прогнозируют 19 и 20 ноября.

В Волгоградской области разброс температур будет побольше - ночью до -8ºС, местами до -13ºС, а днем в районе -1...+4ºС. В ночь на воскресенье местами пройдет первый снег, дороги будет заметать метель. В понедельник, 19 ноября, осадков не ожидается. А вот днем 20 ноября снег уже покроет несколько районов области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде разыскивают записи регистраторов и очевидцев ДТП с участием священников
Билеты на матч Ротор – Томь в продаже на «Волгоград Арене»
Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции
На юге Волгограда насмерть сбили пешехода
На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей
К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде
Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде
С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван
В Волгограде назначены два новых главврача
Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт
Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек