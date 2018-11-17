2018-11-17T13:39:28+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают записи регистраторов и очевидцев ДТП с участием священников

«Мерседес» и «четырнадцатая» столкнулись днем 15 ноября напротив дома № 5 по улице Неждановой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
ДТП произошло на второй продольной.ДТП произошло на второй продольной.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

ДТП с участием священников произошло в Волгограде около часа дня в четверг, 15 ноября. На Второй продольной столкнулись «Мерседес» и «четырнадцатая», в которой ехали батюшки. Сначала сотрудники ГИБДД признали священников невиновными. Но потом ситуация изменилась. Батюшки настаивают на том, что ехали по своей полосе и правил дорожного движения не нарушали. Поэтому они просят откликнуться очевидцев аварии и разыскивают записи с видеорегистраторов проезжавших в момент ДТП автомобилей.

- Водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны ул. Автозаводская в сторону ул. Азизбекова, напротив дома № 5 по ул. Неждановой при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», - так описывали это ДТП сухие полицейские сводки.

Ищут свидетелей и видеозаписи с регистраторов отец Алексей и отец Михаил. В тот день батюшки ехали из колонии, где проводили богослужение для заключенных. Возвращались в Казанский собор по улице Неждановой. По их словам, в какой-то момент «Мерседес» решил резко развернуться через двойную сплошную. Поворотник он не включил. Иномарка влетела в «четырнадцатую», от удара автомобили вынесло на встречку.

Машину священников сильно помяло. Оба они пострадали. Один батюшка получил ранение головы. Его отвезли в больницу, зашили рану, перевязали и отпустили.

Как рассказали «КП-Волгоград» служители церкви, водитель иномарки уже на месте ДТП предлагал священникам деньги, чтобы они взяли вину на себя. Ему нужна была выплата по страховке за разбитую дорогую машину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Волгограде: легкий минус без снега
Билеты на матч Ротор – Томь в продаже на «Волгоград Арене»
Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции
На юге Волгограда насмерть сбили пешехода
На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей
К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде
Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде
С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван
В Волгограде назначены два новых главврача
Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт
Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек