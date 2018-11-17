В Волгограде разыскивают записи регистраторов и очевидцев ДТП с участием священников

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-17T13:39:28+03:00

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ДТП с участием священников произошло в Волгограде около часа дня в четверг, 15 ноября. На Второй продольной столкнулись «Мерседес» и «четырнадцатая», в которой ехали батюшки. Сначала сотрудники ГИБДД признали священников невиновными. Но потом ситуация изменилась. Батюшки настаивают на том, что ехали по своей полосе и правил дорожного движения не нарушали. Поэтому они просят откликнуться очевидцев аварии и разыскивают записи с видеорегистраторов проезжавших в момент ДТП автомобилей.

- Водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны ул. Автозаводская в сторону ул. Азизбекова, напротив дома № 5 по ул. Неждановой при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», - так описывали это ДТП сухие полицейские сводки.

Ищут свидетелей и видеозаписи с регистраторов отец Алексей и отец Михаил. В тот день батюшки ехали из колонии, где проводили богослужение для заключенных. Возвращались в Казанский собор по улице Неждановой. По их словам, в какой-то момент «Мерседес» решил резко развернуться через двойную сплошную. Поворотник он не включил. Иномарка влетела в «четырнадцатую», от удара автомобили вынесло на встречку.

Машину священников сильно помяло. Оба они пострадали. Один батюшка получил ранение головы. Его отвезли в больницу, зашили рану, перевязали и отпустили.

Как рассказали «КП-Волгоград» служители церкви, водитель иномарки уже на месте ДТП предлагал священникам деньги, чтобы они взяли вину на себя. Ему нужна была выплата по страховке за разбитую дорогую машину.