Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-17T10:13:20+03:00

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В парке «Юбилейный» на юге Волгограда завершили первый этап реконструкции. В любимом месте отдыха жителей Красноармейского района выложили разноцветной брусчаткой пешеходные дорожки, поставили лавочки, урны и фонари. Высадили здесь и молодые деревца, а чтобы они не засохли, сделали поливочный водопровод. Накануне с инспекцией в парк на улице 50 лет Октября наведался глава Волгограда Виталий Лихачев и отметил, что зелени маловато. Пока этот парк больше похож на пустыню, но с каждым годом деревья будут выше, а аллеи тенистей. Продолжится благоустройство этой территории в 2019 году.

Весной здесь высадят более 400 кленов и катальп, разбавит картину можжевельник. А еще в парке появятся лабиринт из почти двухсот кустарников, спортплощадка и беседки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, основные работы, запланированные на 2018 год, уже завершены. Осталось положить специальное покрытие на спортплощадке. В парке появился второй сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Его запустили, протестировали и закрыли на зиму. Радовать горожан он будет уже следующей весной.

Напомним, обновили парк «Юбилейный» по программе «Формирование комфортной городской среды». Он стал одним из лидеров голосования в марте 2018. В центре города по этой программе благоустраивают скверы Пушкина, склоны поймы Царицы, площадку у «Гасителя» и пешеходную зону улицы Комсомольской и проспекта Ленина.