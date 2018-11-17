2018-11-17T09:22:51+03:00
Происшествия

На юге Волгограда насмерть сбили пешехода

А в Камышине под колесами ВАЗа сильно пострадала пенсионерка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина попал под колеса иномарки в Красноармейском районе.Мужчина попал под колеса иномарки в Красноармейском районе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В пятницу, 16 ноября, два пешехода попали под колеса автомобилей в Волгоградской области. Утром в Красноармейском районе Волгограда «Ниссан Сирена» наехал на мужчину возле дома №55 на улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации полицейских, 46-летний мужчина решил перейти дорогу по «зебре». Именно там его и зацепила иномарка. Травмы от удара были слишком сильными. Пешеход скончался прямо на месте происшествия.

Еще одно ДТП с участием пешехода случилось днем в Камышине на улице Фабричной. 61-летний мужчина за рулем «Нивы» сбил бабушку возле дома №26. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, 82-летняя пенсионерка шла через дорогу в неположенном месте. В итоге пожилая женщина получила серьезную травму головы и перелом ноги. Сейчас она в больнице.

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