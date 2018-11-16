К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-16T18:27:57+03:00

Уже в эти выходные волгоградские водители смогут оценить преображения на переезде. Фото администрации Волгограда.

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Из-за ремонтных работ на переездах в Дзержинском районе движение по проспекту Жукова в последнее время заторможено. Но все понимают, мера вынужденная. Ведь дорога через трамвайные пути напоминает езжу с препятствиями. И вот хорошая новость от администрации города: работы на первом участке - на пересечении с улицей Каспийской - работы практически завершили.

- Уже заменили рельсошпальную решетку и уложили новый асфальт, - отметили в мэрии.

Движение через этот переезд планируют открыть уже в эти выходные. Так что волгоградские водители уже смогут оценить преображения на деле.

Заметим, что такое обновление трамвайных путей проводится впервые за последние 20 лет. В планах заменить порядка 400 метров рельс и 336 шпал.

- На данный момент мы почти на треть выполнили все запланированные работы, - рассказывает старший мастер службы путей МУП «Метроэлектротранс» Валерий Лукъяненко. - Ремонт идет в графике.