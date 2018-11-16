Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-16T17:47:42+03:00

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Трагедия произошла в Советском районе Волгограда днем 16 ноября. Мужчину насмерть сбила электричка на переезде на Тулака. Как сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительной информации, ЧП случилось около 15.50. Мужчина решил перейти железнодорожные пути на красный сигнал светофора и попал под колеса электрички № 6708 Шпалопропитка - Аэропорт. Личность погибшего еще не установлена.

По словам очевидцев, машинист электропоезда сигналил мужчине. Но тот не реагировал. И, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Даже применив экстренное торможение, избежать трагедии машинисту не удалось. Мужчина умер на месте происшествия. Движение поездов на этом участке на некоторое время остановили, но сейчас оно уже возобновлено.

Следователи проводят проверку. Они уже опросили машиниста, очевидцев, назначили судмедэкспертизу.