В Волгограде назначены два новых главврача

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-16T15:41:16+03:00

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В Волгограде в середине ноября 2018 произошли очередные кадровые изменения в системе здравоохранения. Новые главные врачи назначены в два медучреждения - поликлинику и центр крови. На должности экспертный совет по вопросам кадровой политики при облздраве рекомендовал Елену Носко и Павла Коновалова.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, руководить Волгоградским областным центром крови отныне будет Павел Коновалов, который работает в этом центре более пяти лет. Сначала – врачом, затем заведующим отделом.

Новый главврач появился и в поликлинике №5 Кировского района Волгограда. На эту должность назначили Елену Носко. До этого она была замдиректора больницы РЖД.

Главная задача новых руководителей – повысить качество медицинской помощи, которую получают волгоградцы.