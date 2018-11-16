Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-16T15:35:04+03:00

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С 1 января 2019 года оценкой объектов туристской индустрии будет заниматься Министерство культуры России. Николай Лукьяненко, который в облдуме курирует сферу туризма, отметил, что с нового года вводится обязательная классификация гостиниц.

По мнению депутата, рынок туристических услуг от этого только выиграет.

- Это должно благоприятно отразиться как на внутреннем, так и въездном туризме, - сказал парламентарий. - «Звездность» гостиницы - один из ключевых факторов, на который ориентируются туристы, он позволяет определить необходимый и предсказуемый уровень сервиса.

В России, и в частности, в Волгограде к ЧМ построили немало гостиниц. Правда, количество звезд на их вывеске не всегда говорит об уровне сервиса и комфорта. И если в дни мундиаля из-за огромного спроса на номера туристы готовы были жить в любых условиях, то сейчас конкурентоспособными будут только те отели, уровень комфорта в которых соответствует заявленным звездам. Обязательная сертификация заставит предпринимателей улучшить условия проживания туристов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облдумы, новые правила будут вводиться в 3 этапа: в наступающем году будут сертифицировать отели, в которых более 50 номеров, в 2020-м году займутся гостиницами от 15 номеров и больше, а в 2021-м – всеми оставшимися объектами размещения туристов.