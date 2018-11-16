2018-11-16T12:13:40+03:00
Общество

В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов

Каждый из них сможет принять 240 детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волжского.Фото администрации Волжского.
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Такого масштабного строительства детских садов наш регион еще не видел: в 2019-м в Волгоградской области планируют возведение сразу 11-ти дошкольных заведений с ясельными группами. Новые детсады появятся в Волгограде и в Волжском, в Камышине, а также в Городищенском, Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Все эти объекты возводят в рамках федеральной программы «Развитие образования». К строительству первых двух уже приступили в Волжском: там идут работы на улице Волжской Военной Флотилии, 74 и по проспекту Ленина, 403. На возведение третьего сада (по улице Оломоуцкой, 6) еще определяют подрядчика.

- В каждом из них будет 12 групп, которые смогут принять 240 детей, в том числе и ясельного возраста. Конечно, будут музыкальный и спортивный залы, а также изостудия, бассейн, кабинет психолога и логопеда. На территории - навесы с игровыми и спортплощадками, - рассказывают в региональном комитете строительства.

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