В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-16T11:39:08+03:00

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В Волгограде осудили одного из лжезастройщиков, который несколько лет обманывал людей. Этот мошенник «развел» на деньги 33 человека. Зовут его Дмитрий Донской. Сегодня суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как доказали в суде, этот 50-летний бизнесмен учредил три коммерческие организации, от имени которых заключал с волгоградцами договора на строительство частных домов. Кроме того, он занимался бронированием земельных участков и квартир в якобы строящихся многоэтажках. После получения предоплаты от клиентов он создавал видимость работы, а когда люди отдавали оставшуюся сумму денег, Донской исчезал.

По такой схеме он «работал» на протяжении пяти лет - с 2011 по 2016-й. Как выяснилось уже в ходе следствия, у этого бизнесмена не было даже разрешительной документации на возведение жилых домов. Не было у него и проектов.

Но, тем не менее, ему удавалось обманывать людей. В общей сложности он похитил у них 46 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И, несмотря на то, что Донской свою вину не признал, следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали все факты, подтверждающие его мошенничество.

- До вступления приговора в законную силу Донской будет находиться под стражей, - уточняют в областной прокуратуре.