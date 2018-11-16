2018-11-16T11:39:08+03:00
Происшествия

В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии

Дмитрий Донской обманул 33 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Пять лет мошенник обманывал волгоградцев.Пять лет мошенник обманывал волгоградцев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Волгограде осудили одного из лжезастройщиков, который несколько лет обманывал людей. Этот мошенник «развел» на деньги 33 человека. Зовут его Дмитрий Донской. Сегодня суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как доказали в суде, этот 50-летний бизнесмен учредил три коммерческие организации, от имени которых заключал с волгоградцами договора на строительство частных домов. Кроме того, он занимался бронированием земельных участков и квартир в якобы строящихся многоэтажках. После получения предоплаты от клиентов он создавал видимость работы, а когда люди отдавали оставшуюся сумму денег, Донской исчезал.

По такой схеме он «работал» на протяжении пяти лет - с 2011 по 2016-й. Как выяснилось уже в ходе следствия, у этого бизнесмена не было даже разрешительной документации на возведение жилых домов. Не было у него и проектов.

Но, тем не менее, ему удавалось обманывать людей. В общей сложности он похитил у них 46 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И, несмотря на то, что Донской свою вину не признал, следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали все факты, подтверждающие его мошенничество.

- До вступления приговора в законную силу Донской будет находиться под стражей, - уточняют в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек
С начала года шесть волгоградцев заболели корью
16 ноября волгоградцев зовут бесплатно провериться на диабет
В Волгограде поставят еще 69 новых остановок за 13 миллионов рублей
Виновник смертельной аварии Ренат Булатов проведет почти три года в колонии-поселения
В Волжском начальник почты присвоила полмиллиона на лотерейках
Волгоградец недоплатил в бюджет 8,6 миллионов рублей налогов
Из Волгограда самолеты начнут летать в Тбилиси
Ревнивая волгоградка разбила кирпичом машину возлюбленного
Каток и горку для тюбинга строят в пойме Царицы
Бежала на поезд, потеряла сумку: волгоградский полицейский спас забывчивую саратовчанку
В волгоградской больнице №7 откроют центр материнства и детства
КАМАЗ с баранами перевернулся в Волгоградской области
На волгоградской трассе автобус насмерть сбил дорожника
Волгоградка отсудила у больницы 15 тысяч рублей за плохое лечение
Жители поселка Металлургов получают тепло от новой котельной
За сутки на пожарах пострадали еще два волгоградца
В Волжском директор УК украл у жильцов более 50 миллионов рублей
Волгоградский Ротор проиграл Сочи со счетом 4:2
6 тысяч деревьев высадят на месте свалки в Кировском
16 волгоградцев погибли на пожарах в ноябре