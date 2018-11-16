В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-16T13:55:24+03:00

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Шесть машин всмятку. Шесть владельцев этих авто в шоке. Так началось утро 16 ноября для работников «Жилдорсервиса». Рабочие после ночной смены вышли на улицу и увидели жуткую картину: на их автомобили, припаркованные у соседнего здания, рухнула кирпичная стена. Случилось это 15 ноября примерно в 20.30 в поселке Разгуляевка в Волгограде.

Благо, никто из людей не пострадал: все живы и здоровы. А вот на ремонт машин понадобится много времени и денег.

- Люди были сильно огорчены, увидев такую картину. У некоторых на глазах выступили слезы, - так описал произошедшее очевидец событий.

Он и выложим в сеть шокирующие фотографии разбитых машин. Некоторые легковушки буквально «похоронены» под грудой кирпичей.

Теперь вдалельцам машин придется судиться с собственником аварийного здания. Фото Евгения.

Комментаторы были более эмоциональны в высказываниях на счет увиденного: «Огорчены? Да я б вообще не пережила такого ужаса», «Это просто жесть!»

Оказалось, что владелец здания, у которого рабочие и припарковали машины, обложил бетонную стену здания кирпичом, но, видимо, она отошла и в какой-то момент обрушилась.

Хуже всего то, что определить виновника в данной ситуации весьма проблематично. По словам знакомого пострадавших, люди сейчас пытаются в досудебном порядке уладить вопрос с собственником рухнувшего здания и зафиксировать ущерб.