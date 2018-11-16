Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-16T10:41:55+03:00

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Два человека стали жертвами водителей-преступников. По-другому назвать их нельзя. Судите сами. В хуторе Шляховский Фроловского района повздорили два мужика. Слово за слово, и тут один из них - 46-летний в гневе сел за руль своего «ВАЗа» и попытался задавить своего 39-летнего оппонента. И ведь сбил таки. В итоге мужчину с травмами увезли в больницу. Об этом «Кп-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

А в Городищенском районе 35-летний водитель «семерки» сбил 19-летнего парня и трусливо сбежал. Случилось это в восемь вечера в поселке Котлубань. Мужчина мчался на легковушке по улице Шлихтера и не заметил молодого человека, который шел по краю дороги в попутном направлении. И не просто зацепил, а так, что пешеход с травмами оказался на больничной койке. К счастью, в хуторе найти виновника не составило труда. Так что виновника накажут.