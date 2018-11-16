2018-11-16T09:59:48+03:00
Происшествия

Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка

А в Октябрьском районе "семерка" врезалась в припаркованный у обочины "КАМАЗ"
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "Пежо" не пропустил легковушку на перекрестке. Из-за него две девочки оказались в больнице.Водитель "Пежо" не пропустил легковушку на перекрестке. Из-за него две девочки оказались в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Опять в ДТП пострадали ни в чем неповинные дети, и опять по вине нерадивого водителя. На этот раз из-за маршрутчика. Случилось это в Михайловке 15 ноября примерно в два часа дня.

31-летний водитель пассажирского микроавтобуса мчался по улице Энгельса со стороны улицы Серафимовича в сторону улицы Обороны. И не смутило даже то, что он ехал с пассажирами, он вылетел на перекресток, не убедившись в безопасности и не уступив дорогу «Ладе Приора», которая ехала по главной. Микроавтобус влетел в легковушку на полном ходу. Удар в «Ладу» пришелся на сторону пассажиров, а там сидели двое детей 32-летней женщины-водителя - годовалая девочка и ее шестилетняя сестричка. Обе девочки получили травмы, обеих увезли на «скорой» в больницу.

А в Октябрьском районе 33-летний водитель "семерки" врезался в припаркованный на обочине "КАМАЗ". А все из-за того, что водитель грузовика не включил аварийку и не поставил аварийной остановки на дороге. Хотя остановился именно из-за поломки: чтоб заменить колесо. Было половина второго ночи. Из-за халатности водителя едва не погибли три человека. В больницу с травмами увезли и водителя "семерки" и его двоих пассажиров - 29-ти и 18-лет.

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