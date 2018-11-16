2018-11-16T08:51:33+03:00
Общество

Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье

Все они стали участниками федеральной программы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В 2019-м еще 350 молодых семей смогут получить льготу на покупку собственного жилья.В 2019-м еще 350 молодых семей смогут получить льготу на покупку собственного жилья.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Все знают, как молодым семьям тяжело приобрести собственное жилье. И хорошо, если семья попадает под федеральную программу «Обеспечение жильем молодых семей», которая дает льготу на покупку новых квартир. В этом году в Волгоградской области в числе этих счастливчиков оказались 300 семей. Они уже получили свидетельства на социальную выплату. А 216 из них уже даже приобрели свои «квадратные метры».

В 2019-м году на реализацию этой же программы в регионе уже заложили более 200 миллионов рублей. А это значит, что еще 350 молодых семей получат льготное жилье.

В региональном комитете строительства напоминают, что для участия в программе молодые семьи должны обратиться в администрацию муниципалитета. Там специалисты расскажут об условиях включения в проект и проифонримуют, какие документы надо собрать. Ответы на вопросы можно получить также по телефону «горячей линии»: (8442)30-84-45.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
В Волгограде в огне погиб еще один человек
С начала года шесть волгоградцев заболели корью
16 ноября волгоградцев зовут бесплатно провериться на диабет
В Волгограде поставят еще 69 новых остановок за 13 миллионов рублей
Виновник смертельной аварии Ренат Булатов проведет почти три года в колонии-поселения
В Волжском начальник почты присвоила полмиллиона на лотерейках
Волгоградец недоплатил в бюджет 8,6 миллионов рублей налогов
Из Волгограда самолеты начнут летать в Тбилиси
Ревнивая волгоградка разбила кирпичом машину возлюбленного
Каток и горку для тюбинга строят в пойме Царицы
Бежала на поезд, потеряла сумку: волгоградский полицейский спас забывчивую саратовчанку
В волгоградской больнице №7 откроют центр материнства и детства
КАМАЗ с баранами перевернулся в Волгоградской области
На волгоградской трассе автобус насмерть сбил дорожника
Волгоградка отсудила у больницы 15 тысяч рублей за плохое лечение
Жители поселка Металлургов получают тепло от новой котельной
За сутки на пожарах пострадали еще два волгоградца
В Волжском директор УК украл у жильцов более 50 миллионов рублей
Волгоградский Ротор проиграл Сочи со счетом 4:2
6 тысяч деревьев высадят на месте свалки в Кировском
16 волгоградцев погибли на пожарах в ноябре