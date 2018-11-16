Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-16T08:51:33+03:00

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Все знают, как молодым семьям тяжело приобрести собственное жилье. И хорошо, если семья попадает под федеральную программу «Обеспечение жильем молодых семей», которая дает льготу на покупку новых квартир. В этом году в Волгоградской области в числе этих счастливчиков оказались 300 семей. Они уже получили свидетельства на социальную выплату. А 216 из них уже даже приобрели свои «квадратные метры».

В 2019-м году на реализацию этой же программы в регионе уже заложили более 200 миллионов рублей. А это значит, что еще 350 молодых семей получат льготное жилье.

В региональном комитете строительства напоминают, что для участия в программе молодые семьи должны обратиться в администрацию муниципалитета. Там специалисты расскажут об условиях включения в проект и проифонримуют, какие документы надо собрать. Ответы на вопросы можно получить также по телефону «горячей линии»: (8442)30-84-45.