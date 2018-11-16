2018-11-16T08:34:55+03:00
Происшествия

В Волгограде в огне погиб еще один человек

Мужчина сгорел вместе с домом в Дзержинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Хочется уже кричать: волгоградцы, ну будьте вы осторожнее с проводками и печками! Только вдумайтесь: 19 человек погибло только с ноябре! Трое из них только за вчерашний день - 15 ноября. Сначала утром беда случилась в Советском районе, где с дачным домиком сгорели мать и сын. А через пару часов - в 10.47 тревожное сообщение поступило из Дзержинского района. Очевидцы рассказали, что на улице Иртышская горит деревянный дом. К моменту прибытия пожарных здание почти полностью было охвачено огнем. к 10.50 его потушили, а вот хозяина не спасли. Погиб мужчина. Причину пожара устанавливают эксперты ГУ МЧС по региону.

Вечером того же дня пожарных вызвали на улицу Штеменко в Краснооктябрьский район. В подвале пятиэтажки то ли бомб, то ли хулиган поджег вещи. Благо все обошлось без жертв и пострадавших, но поджигателя хотелось бы найти и наказать.

Еще один пироман завелся в станице Распопинская Клетского района. Там неизвестные подпалили брошенный нежилой дом. Кому помешал, теперь разбираются.

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