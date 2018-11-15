2018-11-15T23:07:04+03:00
Общество

С начала года шесть волгоградцев заболели корью

Зато 2,6 раза снизилось число больных гепатитами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С начала 2018-го года в Волгоградской области уже шесть человек заболели корью. Цифра не пугающая, но для примера, в прошлом году в нашем регионе не было зафиксировано не единого случая этого заболевания. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградстате.

Вероятнее всего вирус попадает к нам из соседней Украины, где сейчас бушует настоящая эпидемия. С начала года там переболели корью уже более 38 тысяч человек, из которых 15 умерли от осложнений.

В остальном эпидемиологическая ситуация в нашем регионе не вызывает опасений. Наоборот, в этом году в 2,6 раза снизилось число волгоградцев с острыми гепатитами. На 22,6% меньше переболели гриппом. Снизился и уровень заболеваемости туберкулезом - на 5,4%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 5,1%, острыми кишечными инфекциями – на 2,9%.

Вот только заболевших коклюшем стало больше - 41 случай с начала этого года по сравнению с 33 за такой же период 2017-го.

- Случаев заболеваний дифтерией, краснухой, паротитом эпидемическим не зарегистрировано, - уточняют в ведомстве.

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