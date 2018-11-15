16 ноября волгоградцев зовут бесплатно провериться на диабет

15 Нояб. 22:48 2018-11-15T22:48:42+03:00

Тематические пункты будут работать в пяти торговых центрах и в больницах

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16 ноября Волгоград присоединится к всероссийской акции под названием «Диабет - не сахар». Сейчас в нашей области уровень заболеваемости диабетом ниже, чем по стране, но за последние пять лет число больных увеличилось на 2,6% (с 221,3 на сто тысяч населения в 2013 году до 227,0 в 2017 году). Так что волгоградцам следует быть на чеку, и следить за уровнем сахара в крови.

Завтра, в пятницу любой желающий сможет бесплатно провериться на риск развития предиабета или сахарного диабета 2 типа. Во всех в центральных районных больницах, а также в Волгограде и Волжском будут работать тематические кабинеты, где можно проверить свой уровень глюкозы крови, пройти электрокардиографическое обследование, спирометрию, пульс-оксиметрию, измерить индекс массы тела и получить консультацию врачей.

Кроме того, тематические пункты будут работать в торговых центрах:

- ТРК «Волга - МОЛЛ»,

- центр культуры и досуга Центрального района «Родина» (Волгоград, ул. Невская, 13)

- АО «Торговый центр»,(Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9Б)

- ТРК «Семь Звезд» (Волгоград, площадь Дзержинского, 1Б)

- ТРК «Парк Хаус» (Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21)

- гипермаркет «Ашан», (Волгоград, ул. Историческая, 175).

Обратиться к специалистам можно с 10.00 до 15.00.