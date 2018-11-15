2018-11-15T13:48:27+03:00
Происшествия

В Волжском начальник почты присвоила полмиллиона на лотерейках

На женщину завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волжском начальник почты промышляла на лотерейных билетах. И, кстати, неплохо на этом «зарабатывала». Как установили полицейские, по окончании рабочего дня 30-летняя женщина заходила в систему, используя логины и пароли своих подчиненных, а затем меняла данные отчетности. Она вводила коды выигрышных лотерейных билетов и обналичивала деньги через кассу. Их, разумеется, оставляла себе. Так, только за десять месяцев в 2018 года следователи обнаружили пропажу более полумиллиона рублей. Не исключено, что длилось это гораздо дольше и сумма куда более внушительная. Расследование продолжается.

- Н а начальника отделения связи завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», - рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.

Наказание может быть разным. Сотруднице почты грозит до 500 тысяч штрафа и пяти лет исправительных работ. Или реальный срок и всего десять тысяч рублей штрафа.

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