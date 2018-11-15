Волгоградец недоплатил в бюджет 8,6 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-15T13:31:57+03:00

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Государство не обманешь, но почему-то некоторые бизнесмены уверены, что их аферы не вскроются. Но вот разоблачили еще одного предпринимателя, который два года регулярно недоплачивал в бюджет. Теперь его лишат свободы.

На аферах попался директор фирмы, которая занималась поставкой овощей в сетевые магазины. Как показала прокуроская проверка, этот бизнесмен заведомо вносил в декларации фиктивные данные о закупке у семи юрлиц овощей и поддонов. А на самом деле покупал продукцию у селян, но вычеты по НДС получал.

По такой схеме он работал два года - 2015 и 2016-й. «Сэкономил» более 8,6 миллионов рублей. Такой ущерб посчитали проверяющие, в числе которых были и сотрудники регионального отдела УЭБиПК.

Теперь бизнесмен проходит по уголовному делу. Расследование вели специалисты СУ СК по региону, на основании собранных доказательств прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело направили в суд.

- Арестовано имущество обвиняемого (транспортные средства и земельные участки) на общую сумму свыше 6,5 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.