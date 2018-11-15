2018-11-15T13:31:57+03:00
Происшествия

Волгоградец недоплатил в бюджет 8,6 миллионов рублей налогов

Сэкономил на фиктивных покупках овощей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государство не обманешь, но почему-то некоторые бизнесмены уверены, что их аферы не вскроются. Но вот разоблачили еще одного предпринимателя, который два года регулярно недоплачивал в бюджет. Теперь его лишат свободы.

На аферах попался директор фирмы, которая занималась поставкой овощей в сетевые магазины. Как показала прокуроская проверка, этот бизнесмен заведомо вносил в декларации фиктивные данные о закупке у семи юрлиц овощей и поддонов. А на самом деле покупал продукцию у селян, но вычеты по НДС получал.

По такой схеме он работал два года - 2015 и 2016-й. «Сэкономил» более 8,6 миллионов рублей. Такой ущерб посчитали проверяющие, в числе которых были и сотрудники регионального отдела УЭБиПК.

Теперь бизнесмен проходит по уголовному делу. Расследование вели специалисты СУ СК по региону, на основании собранных доказательств прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело направили в суд.

- Арестовано имущество обвиняемого (транспортные средства и земельные участки) на общую сумму свыше 6,5 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волжском начальник почты присвоила полмиллиона на лотерейках
Из Волгограда самолеты начнут летать в Тбилиси
Ревнивая волгоградка разбила кирпичом машину возлюбленного
Каток и горку для тюбинга строят в пойме Царицы
Бежала на поезд, потеряла сумку: волгоградский полицейский спас забывчивую саратовчанку
В волгоградской больнице №7 откроют центр материнства и детства
КАМАЗ с баранами перевернулся в Волгоградской области
На волгоградской трассе автобус насмерть сбил дорожника
Волгоградка отсудила у больницы 15 тысяч рублей за плохое лечение
Жители поселка Металлургов получают тепло от новой котельной
За сутки на пожарах пострадали еще два волгоградца
В Волжском директор УК украл у жильцов более 50 миллионов рублей
Волгоградский Ротор проиграл Сочи со счетом 4:2
6 тысяч деревьев высадят на месте свалки в Кировском
16 волгоградцев погибли на пожарах в ноябре