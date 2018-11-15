2018-11-15T12:25:53+03:00
Происшествия

Ревнивая волгоградка разбила кирпичом машину возлюбленного

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все-таки женщины в гневе и ревности страшны. А, если к этой «горючей смеси» добавили еще и алкоголь, то последствий не избежать. Вот 22-летний волгоградец уже испытал на себе все «прелести» разъяренной возлюбленной - стекла его машины выбиты кирпичом.

А началось все как обычно: с совместного распития напитков. Стопка за стопкой, слово за слово и разразился скандал. Молодой человек оказался умнее и решил уйти от конфликта. Точнее уехать. Но едва он сел в машину, как его догнала любимая с кирпичом в руках, и стала лупить по стеклам иномарки.

Закончились разборки уже в полиции, куда молодой человек пришел с заявлением на буйную гражданскую супругу. Ущерб, который она нанесла, оценили в восемь тысяч рублей.

- 28-летнюю сожительницу уже задержали. Девушка пояснила, что разбила машину из ревности, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вот только ответственности ей уже не избежать. На хулиганку завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальный срок за это - 2 года лишения свободы.

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