Каток и горку для тюбинга строят в пойме Царицы

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-15T12:36:34+03:00

В Волгограде уже в этой зимой можно будет покататься на коньках и «ватрушках» в пойме реки Царицы

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Уже этой зимой волгоградцы смогут активно отдыхать в пойме реки Царицы. На площадке от музея «Россия - моя история» до Астраханского путепровода появится большой ледовый каток, где можно будет покататься на коньках. А рядом – на склоне – сделают три трассы для тюбинга. Сейчас на склонах и в самой пойме начались подготовительные работы. Пока расчищают площадку, вывозят мусор. Но уже скоро здесь будут кататься на надувных санках и взрослые, и дети.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, строят площадки для зимних развлечений в рамках муниципально-частного партнерства. Каток будет огромным - площадью больше двух тысяч квадратных метров. На левом склоне поймы от сквера Пушкина к музею подрядчик сделает три трассы для тюбинга и установит бугельный подъемник.

По программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют Пушкинский сквер, в пойму ведут две новые лестницы, обустроили и сквер у парохода «Гаситель». Когда реконструкция будет полностью завершена, здесь появится большой современный парк. В планах – практически полное обновление деревьев и кустарников. Будут здесь и кафе, и ярмарочные домики. Вход сделают свободным. Но за зимние развлечения - каток и горки - придется платить.

Под будущий каток расчищают площадку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА