Бежала на поезд, потеряла сумку: волгоградский полицейский спас забывчивую саратовчанку

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-15T11:23:44+03:00

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«Приятно, осознавать, что есть еще небезразличные люди, которые не отворачиваются, когда нужна помощь, делая вид, что это их не касается, а служат Отечеству. Спасибо вам, товарищ сержант!», - эти слова благодарности жительница Саратова адресовала сотруднику Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте старшему сержанту Дмитрию Шеину. Полицейский, буквально, спас рассеянную девушку.

Дело было так: барышня ехала на поезде из Саратова и Невинномысск. На станции Волгоград-1 она решила по-быстрому сбегать в магазин за продуктами. На обратном пути так торопилась, чтоб не опоздать на свой поезд, что на пункте досмотра в помещении ж\д вокзала забыла сумку. А в ней и документы, и ключи, и деньги. Очнулась уже в вагоне, когда состав тронулся.

Девушка отчаянно пыталась дозвониться в дежурную вокзала, но безуспешно. Она уже готова была выйти на следующей станции и возвращаться в Волгоград. Но тут ей позвонили родственники и сообщили, что полицейский нашел ее сумку.

Смекалистый полицейский Дмитрий Шеин, разыскал в соцсетях родных растеряшки и написал им о случившемся. Затем составил опись вещей и передал сумку с проводниками следующего проходящего в том же направлении поезда.

Стоит отметить, что это тот же старший сержант, что вместе с напарником в мае 2017-го года спас от смерти ветерана ВОВ, который переходя через пути столкнулся и упал на рельсы, оказавшись в мгновении от надвигающегося на него поезда. Тогда Дмитрия Шеина и его коллегу Сергея Абыденова наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Вот уж действительно люди, преданные своему делу!