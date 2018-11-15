2018-11-15T11:19:11+03:00
Общество

В волгоградской больнице №7 откроют центр материнства и детства

Медицинское учреждение со столетней историей обновят полностью
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Больница №7 станет современным разнопрофильным медцентром. Фото: АВОБольница №7 станет современным разнопрофильным медцентром. Фото: АВО
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Утро 14 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретил в 7-й больнице скорой медицинской помощи. Каждый год врачи здесь оказывают помощь 30 тысячам волгоградцев, проводят более 18 тысяч операций. К 100-летнему юбилею медицинское учреждение полностью обновляют. Уже отремонтировали хирургическое, анестезиологическое отделения, роддом и пункт переливания крови, обновили дневной стационар и физиотерапевтическое отделения поликлиники. К концу года завершатся работы в отделениях кардиологии и гинекологии. А новое приемное отделение позволит ускорить помощь пациентам. Кроме того, глава региона объявил о том, что на базе больницы появится центр материнства и детства.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, на базе медучреждения будет также открыта детская инфекционная больница. Деньги на это в бюджете уже заложены. В одном из корпусов появится грязелечебница, а во дворе больницы №7 обустроят зоны для отдыха пациентов.

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