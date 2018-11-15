КАМАЗ с баранами перевернулся в Волгоградской области
Несколько десятков овец, баранов и человек пострадали в ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области. ЧП случилось около пяти часов утра на 69-м километре областной автодороги Иловатка - Николаевск. «КАМАЗ-53229» с прицепом перевозил мелкий рогатый скот. По предварительной информации, в какой-то момент 45-летний водитель из Дагестана не справился с управлением. Грузовик с прицепом вылетел в кювет и перевернулся.
Борта грузовика развалились и овцы полетели на землю. Нескольких придавило насмерть. Пострадал и находившийся в КАМАЗе пассажир.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД по региону, 27-летний пассажир грузовика получил травмы. Сейчас он под присмотром медиков в больнице.
Всего на трассах области за прошедшие сутки случилось 13 ДТП с тяжкими последствиями. Три человека погибли, еще десять получили ранения.