2018-11-15T09:53:17+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе автобус насмерть сбил дорожника

А в Камышине иномарка сбила женщину на «зебре». Пешеход скончалась в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"ПАЗик" насмерть сбил дорожного рабочего под Жирновском."ПАЗик" насмерть сбил дорожного рабочего под Жирновском.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Два пешехода погибли в эту среду, 14 ноября, на трассе в Жирновском районе Волгоградской области и в городе Камышине. На автодороге между Жирновском и рабочим поселком Линево рабочие ремонтировали дорожное покрытие. В начале одиннадцатого утра ехавший в направлении поселка автобус «ПАЗ» сбил одного из дорожников. По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса объезжал ремонтируемый участок по правой обочине, где и зацепил рабочего. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 35-летний дорожник погиб на месте ДТП.

А вечером в Камышине 27-летний мужчина за рулем «Фольксваген Пассат» на улице Некрасова наехал на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась. Травмы оказались слишком серьезными.

День 14 ноября стал одним из самых опасных для волгоградских пешеходов. За сутки на дорогах региона пострадали еще семь человек.

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