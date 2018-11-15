2018-11-15T09:46:17+03:00
Общество

Волгоградка отсудила у больницы 15 тысяч рублей за плохое лечение

Женщина в суде доказала, что ей неправильно поставили диагноз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женщина почти год судилась с больницей, но доказала свою правоту.Женщина почти год судилась с больницей, но доказала свою правоту.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Еще одна волгоградка смогла наказать больницу за плохое лечение. Больше года она судилась с медучреждением, но все-таки выиграла. Суд постановил «Фроловскую ЦРБ» выплатить женщине 15 тысяч рублей - компенсацию морального вреда за некачественное оказание медпомощи.

Началась эта история в апреле 2017-го, когда женщина обратилась в больницу с жалобами на сильную отечность и боли рук и ног. Долгих восемь месяцев - с апреля по декабрь - ее лечили, но боли так и не прошли, выздоровление не наступило. Более того, самочувствие только ухудшилось.

Женщине лишь потом подсказали, что она не то и не так лечит. За то, что медики больницы допустили такую ошибку, она и решила подать на них в суд.

Врачи «Фроловской ЦРБ» в суде уверяли, что лечили согласно стандартам оказания медпомощи, мол, диагноз был верен и поставлен своевременно. Но результаты суд-медэкспертизы доказали обратное: что врачи «допустили дефекты диагностического характера». За что и присудили выплатить пациентке компенсацию.

медики с таким решением не согласились и попытались оспорить его в Волгоградском областном суде. Но и этот суд встал на сторону пострадавшей.

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