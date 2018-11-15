2018-11-15T09:31:14+03:00
Недвижимость

Жители поселка Металлургов получают тепло от новой котельной

Сейчас котельная работает в пусконаладочном режиме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сейчас вокруг новой котельной идут работы по благоустройству. Фото: КТСейчас вокруг новой котельной идут работы по благоустройству. Фото: КТ
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В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» построили в Краснооктябрьском районе Волгограда новую блочно-модульную котельную, которая заменила проблемную заводскую. Сейчас она работает в режиме пусконаладки. Но триста жителей поселка Металлургов получают тепло без сбоев.

Построили новую котельную всего за три месяца. Кроме того. к ней протянули новую тепломагистраль длиной более четырехсот метров. Сейчас специалисты отслеживают, как работает новое оборудование, регулируют мощности. Вокруг котельной идут работы по благоустройству. Но на подачу отопления в жилые дома это не влияет.

Как отмечают в концессии, у котельной в поселке Металлургов высокий КПД. А автоматика позволяет оперативно подобрать оптимальные параметры работы с учетом температуры воздуха.

Эта новая котельная в городе не единственная. За два года в Волгограде построили пять таких, плюс обновили еще 22 котельных и 69 тепловых пункта.

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