2018-11-15T09:21:36+03:00
Происшествия

За сутки на пожарах пострадали еще два волгоградца

А на юге Волгограда по неведомой причине сгорел «Лексус»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Почти ежедневно на пожарах сегодня гибнут люди. Только в Волгоградской области за минувшие сутки 14 ноября пострадали два человека. Один мужчина едва не угорел в собственном доме в станице Сергиевская Даниловского района Волгоградской области. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10.08 утра. Сорок минут пожарные тушили полыхающий дом, который сгорел буквально до тла. А причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

Второго пострадавшего спасатели обнаружили в горящем здании по улице Шкирятова Тракторозаводского района Волгограда. Когда пожарные прибыли к месту ЧП в половине второго ночи, в помещении уже полыхала кровля на площади 70 квадратов. Пострадал мужчина. причины пожара устанавливают.

Предстоит экспертам выяснить и причину возгорания «Лексуса». В полночь позвонил владелец и сообщил, что ЧП случилось на улице Российская в Красноармейском районе Волгограда. Иномарка была припаркована во дворе. Почему загорелась - вопрос еще открытый.

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