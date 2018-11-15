В Волжском директор УК украл у жильцов более 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-15T08:33:42+03:00

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В Волжском сотрудники отдела № 8 (по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ) регионального УЭБиПК поймали очередного афериста-директора управляющей компании. Вместе с сотрудниками регионального УФСБ они вскрыли факт хищения денег. Оказалось, что этот 30-летний директор три года занимается махинациями.

Этот волжский «бизнесмен» завернул такую схему, что думал, его не выведут на чистую воду. Зря. Три года - с января 2015 по август 2018-го - он заключал фиктивные договора по техобслуживанию и ремонту домов, которые находятся в управлении УК. А потом через аффилированные фирмы уводил деньги на свои счета. Так, за это время он похитил более 50 миллионов рублей. А это, между прочим, деньги, которые должны были перечислять за пользование услугами электроснабжения. Но ресурсоснабжающая организация их так и не получила.

На афериста уже завели уголовное дело по двум статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество».

14 ноября по ходатайству следователей СЧ ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области подозреваемого арестовали. На время следствия он будет находиться в СИЗО.

- Ход расследования взят под личный контроль руководством Главка, - отмечают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.