2018-11-14T17:59:48+03:00
Общество

6 тысяч деревьев высадят на месте свалки в Кировском

Вместо вечного зловония там будет лесополоса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На месте свалки в Кировском высадили несколько сотен деревьев и кустарников. Фото: АВОНа месте свалки в Кировском высадили несколько сотен деревьев и кустарников. Фото: АВО
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Свалка в Кировском районе Волгограда много лет не давала нормально жить его обитателям. Вечная вонь, пожары – приятного было мало. Проблемную свалку ликвидировали. Очистили более 39 гектаров земли. Вывезли 1,4 миллиона кубов отходов, которые копились десятилетиями. Сейчас пытаются возместить экологический ущерб. На месте мусорных куч уже высадили 800 деревьев и кустарников, а вскоре их будет около шести тысяч. Также на бывшем полигоне для рекультивации земли по рекомендации местных ученых посеяли смесь из горчицы, гречихи, подсолнечника и трав.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в планах местных властей также очистка полигона промышленных отходов в Светлоярском районе. Вскоре приступят и к ликвидации восемнадцати свалок на территории Волго-Ахтубинской поймы. Два года понадобится, чтобы закрыть мусорный вопрос в Урюпинске. На очереди - свалки в Дубовке и Камышине и полигон у волгоградского аэропорта.

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