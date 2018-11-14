В ночь на 19 ноября изменится схема движения в Ворошиловском районе

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-14T16:18:30+03:00

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В ночь с 18 на 19 ноября 2018 года в Ворошиловском районе Волгограда изменится схема движения на пересечении улиц Циолковского и Калинина. Дорога на улице Калинина от Рабоче-Крестьянской до Циолковского станет второстепенной. А право первоочередного проезда перекрестка будет у тех автомобилей, которые выезжают на улицу Калинина со стороны Нулевой продольной или поворачивают на Циолковского. Сейчас дорожники уже установили на перекрестке новые знаки, которые помогут водителям сориентироваться на дороге. Старые знаки демонтируют через несколько дней.

Причина такого решения – большой поток автомобилей на Нулевой продольной и на прилегающих к ней улицах, пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Водителей, чей маршрут пролегает по улицам Ворошиловского района, на которых изменится схема движения, просят быть внимательнее на дороге и смотреть на новые знаки.