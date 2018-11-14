2018-11-14T15:07:07+03:00
Происшествия

В Камышине поймали бутлегера и нашли гараж с подпольной водкой

В боксе насчитали 6 тысяч бутылок с паленым спиртным
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водка паленая, акцизные марки и этикетки - поддельные.Водка паленая, акцизные марки и этикетки - поддельные.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В ходе совместной операции сотрудников регионального УФСБ и камышинского отдела УЭБиПК в Камышине задержали 36-летнего бутлегера. 36-летний мужчина уже сознался, что занимался сбытом паленых спиртных напитков.

В гаражных кооперативах выявили несколько боксов, в которых «бизнесмен» хранил свою продукцию. В общей сложности насчитали 6 тысяч бутылок со спиртным, на которых уже были наклеены акцизные марки. Там же нашли фурнитуру, стеклотару, картонные коробки, этикетки известных марок и тонну спирта.

Как показала уже экспертиза, все акцизные марки - поддельные, а «бормотуха» внутри бутылок не соответствует ГОСТу, рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

Следователи уже завели на бутлегера уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Ведется следствие.

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