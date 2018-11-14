2018-11-14T15:58:34+03:00
Экономика

«Красному Октябрю» дали внебюджетный заем на зарплаты рабочим

Деньги у губернатора попросил конкурсный управляющий
Екатерина СИМОХИНА
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Работники завода получают зарплату без задержек.Работники завода получают зарплату без задержек.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В администрации Волгоградской области снова прошло совещание по ситуации на обанкротившемся заводе «Красный Октябрь». В среду, 14 ноября, главной темой стала выплата зарплаты рабочим. Конкурсный управляющий завода Сергей Харченко попросил помощи у губернатора. Андрей Бочаров заявил, что «средства в полном объеме поступили на расчетные счета, и сегодня уже начались выплаты заработной платы».

Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации области, заводу дали деньги не из бюджета, а за счет внебюджетного займа. В области есть некоммерческие институты, которые оказывают поддержку предприятиям. Это как раз такой случай.

Напомним, в конце прошлой недели исполнительный директор завода Валерий Явецкий заявлял, что завод не планирует занимать бюджетные средства на зарплаты, назвав этот путь неэффективным. В настоящее время на комбинате работают около 3200 человек.

По словам губернатора Андрея Бочарова, сейчас юристам, финансистам и силовикам необходимо заняться аудитом всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Красный Октябрь», и дать правовую оценку деятельности руководства «Красного октября».

Конкурсный управляющий завода Сергей Харченко подтвердил, что зарплата уже пришла работникам на карточки.

- Это был самый важный вопрос, теперь я могу приступить к своим прямым обязанностям – финансовому анализу, - говорит Харченко. - Необходимо составить картину финансовых дел на предприятии, я должен представлять цифры. В моей практике это первое такое настолько крупное, градообразующее предприятие.

Сергей Харченко говорит, что на заводе восстановлено производство, и руководство надеется «получать какие-то деньги и выходить из кризисной ситуации».

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